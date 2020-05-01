C мая по октябрь поезда Псков-Дно будут ходить чаще

1 Май 2020 2020-05-01T10:28:27+03:00

Теперь поезда из Пскова в Дно и обратно будут ходить 5 раз в неделю.

Изменить размер текста: A A

С 1 мая по 31 октября увеличивается периодичность курсирования поездов Дно - Псков и Псков - Дно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

В связи с увеличением пассажиропотока поезда будут двигаться 5 раз в неделю вместо 3.

Так, с 1 мая поезд №6659 «Дно — Псков» будет ходить все дни недели, кроме понедельника и четверга. Отправление из Дно – в 17:30, прибытие в Псков – в 20:12.

А поезд №6660 «Псков – Дно» со 2 мая будет курсировать все дни недели, кроме вторника и пятницы. Отправление из Пскова – в 8:25, прибытие в Дно – 11:21.

ИСТОЧНИК KP.RU