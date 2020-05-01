Губернатор поздравил жителей области с Первомаем и поблагодарил тех, кто трудится сейчас под давлением угрозы коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T10:38:53+03:00

«Наши главные герои — все те, кто действует и трудится под давлением постоянной внешней угрозы», — сказал Михаил Ведерников.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником Первомаем и поблагодари тех, кто в это непростое время трудится для защиты граждан и сохранения экономики.

В своем обращении к гражданам губернатор сказал:

«Поздравляю с Праздником Весны и Труда!

Первомай уже больше века является днём добра и справедливости, уважения к труду и единения вокруг непреходящих ценностей созидательного труда на благо Родины.

В 2020 году мы встречаем его в непростых обстоятельствах, которые вынуждают нас отказаться от привычных первомайских шествий, праздничных концертов, выездов на природу.

Однако это нисколько не умаляет идею Праздника Весны и Труда. Наоборот, сегодня мы все можем отдать дань уважения тем, кто в круглосуточном режиме защищает безопасность жителей Псковской области, обеспечивает бесперебойную работу её важнейших институтов, работает на ключевых предприятиях для сохранения нашей экономики.

Наши главные герои — это медики, соцработники, работники транспорта и сферы ЖКХ, учителя, сотрудники правоохранительных органов, промышленные рабочие. Все те, кто действует и трудится под давлением постоянной внешней угрозы.

Современные вызовы ещё раз доказали, что жители Псковской области исторически научены встречать испытания плечом к плечу, общими усилиями преодолевать любые трудности.

Уверен, что и теперь мы справимся вместе и сделаем всё необходимое, чтобы Псковская земля процветала и развивалась. От всей души желаю вам терпения, душевных и физических сил! Мира и благополучия вам и вашим близким!»

ИСТОЧНИК KP.RU