30 апреля в Псковской области 4 человека получили травмы в ДТП (ФОТО)

1 Май 2020 2020-05-01T12:21:33+03:00

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В четверг, 30 апреля, около 11:45 в Острове произошло ДТП возле дома №25 по ул. 25 Октября. Как рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного УМВД, «Лада Калина», которой управлял мужчина 1975 года рождения, столкнулся с Volkswagen Polo под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате водитель иномарки закрытый перелом и не был госпитализирован. Также пострадали его пассажиры: женщина 1959 года рождения получила закрытый перелом шейки бедра (госпитализированы), а мужчина 1960 года рождения получил ушиб грудины (не госпитализирован).

ДТП в Пскове на улице Ижорского батальона

Вечером того же дня, около 19:30, в Пскове возле дома №57а по улице Ижорского батальона Kia Spectra под управлением мужчины 1990 года рождения столкнулась с Mitsubishi Lancer, которым управляла девушка 1999 года рождения. В результате водитель Mitsubishi по предварительным данным получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована. С аналогичной травмой, а также с ушибленными ранами была госпитализирована пассажирка Kia 1993 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU