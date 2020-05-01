У сотрудника администрации Псковской области обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников администрации Псковской области было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
«Вчера выяснилось, что сотрудник администрации Псковской области входит в группу контактных лиц одного из заболевших. Изолировали, провели тестирование, диагноз подтвердился, — написал глава региона сегодня, 1 мая. — Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться».
В связи с этим на 2 дня здание администрации будет закрыто для посетителей, добавил Михаил Ведерников. Будет работать только приёмная губернатора.
«Ведётся эпидемиологическое расследование по выявлению группы контактных лиц и начинается их тестирование, — отметил он. — Работа, тем не менее, продолжается. Я на месте, сотрудники в удалённом режиме. Берегите себя!»
ИСТОЧНИК KP.RU