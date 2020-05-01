2020-05-01T15:31:07+03:00
Коронавирус Covid-19

У сотрудника администрации Псковской области обнаружили коронавирус

Олег Томилин
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Из-за обнаружения COVID-19 у одного из сотрудников здание администрации Псковской области будет закрыто на прием посетителей на 2 дня.Из-за обнаружения COVID-19 у одного из сотрудников здание администрации Псковской области будет закрыто на прием посетителей на 2 дня.
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У одного из сотрудников администрации Псковской области было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Вчера выяснилось, что сотрудник администрации Псковской области входит в группу контактных лиц одного из заболевших. Изолировали, провели тестирование, диагноз подтвердился, — написал глава региона сегодня, 1 мая. — Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться».

В связи с этим на 2 дня здание администрации будет закрыто для посетителей, добавил Михаил Ведерников. Будет работать только приёмная губернатора.

«Ведётся эпидемиологическое расследование по выявлению группы контактных лиц и начинается их тестирование, — отметил он. — Работа, тем не менее, продолжается. Я на месте, сотрудники в удалённом режиме. Берегите себя!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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