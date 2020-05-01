Митрополит Тихон рассказал о шантаже со стороны хакеров, взломавших его электронную почту и требовавших 10 млн рублей

1 Май 2020 2020-05-01T21:34:46+03:00

Хакеры требовали у митрополита Тихона 10 млн рублей за то, чтобы не публиковать письма из его взломанной электронной почты.

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал в интервью «РИА Новостям» о том, как его пытались шантажировать хакеры, взломавшие его электронную почту.

«Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте [в телеграм-канале — КП-Псков] Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить 10 млн рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», — рассказал владыка.

Он пояснил, что не хочет «идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес», на котором специализируется упомянутый Black Mirror.

Митрополит Тихон заявил, что вообще «не очень обращал внимание на произошедшее и не собирался комментировать эту тему», а сейчас решил высказать, потому что «количество запросов от журналистов [на тему публикации в сети фрагментов его личной и деловой переписки] просто зашкаливает».

Также митрополит посоветовал всем россиянам внимательнее относиться к своей личной и деловой переписке, поскольку «каждый человек может стать объектом подобной охоты, грязного бизнеса и шантажа».

Он сообщил, что правоохранительные органы ищут взломщиков, «но найдут или нет — посмотрим». При этом сам иерарх заметил, что «никакой крови» не жаждет и относится к произошедшему «совершенно спокойно»: «Просто это еще одна новая удручающая реальность нашей жизни. Есть вирус COVID-19, есть вирусы компьютерные, а есть и вот такие вирусы в нашем обществе. Поражают они и тех, кто ворует чужие письма, желая сделать на этом деньги, и тех, кто взахлеб чужие письма читает. Для меня это личности одного порядка. Вирус у них не новый — к сожалению, такое всегда было и есть».

«Не читайте чужих писем, дорогие друзья! Вспомните, чему нас учили мамы и папы. А они ведь плохому не научат. Не позорьте их», — резюмировал митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU