Еще 17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области

2 Май 2020 2020-05-02T11:10:52+03:00

Новые случаи заражения выявлены в Невельском и Островском районах, а также в Пскове.

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За минувшие сутки в Псковской области выявили еще 17 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19: общее число зараженных достигло 194. При этом не изменилось число выздоровевших (19) и умерших (8) (напомним, 30 апреля областные власти приняли решение изменить статистику подсчета умерших и не включать в нее тех, у кого основной причиной смерти были иные сопутствующие заболевания, например, умерших от инфарктов и инсультов).

Наконец, по данным на утро 2 мая за все время с начала пандемии в Псковской области проведено 9901 исследование на коронавирус (суточный прирост +366).

Статистика распространения инфекции по районам выглядит следующим образом:

Псков – 61 (+4)

Островский район – 23 (+2)

Новосокольнический район - 22

Великие Луки – 18 (+3)

Невельский район - 16 (+8)

Гдовский район – 11

Псковский район – 10

Дедовичский район – 7

Пустошкинский район – 4

Струго-Красненский район – 4

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Печорский район – 3

Опочецкий район – 2

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район - 1

Великолукский район – 1

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район - 1

Себежский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU