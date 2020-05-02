Еще 17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области
За минувшие сутки в Псковской области выявили еще 17 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19: общее число зараженных достигло 194. При этом не изменилось число выздоровевших (19) и умерших (8) (напомним, 30 апреля областные власти приняли решение изменить статистику подсчета умерших и не включать в нее тех, у кого основной причиной смерти были иные сопутствующие заболевания, например, умерших от инфарктов и инсультов).
Наконец, по данным на утро 2 мая за все время с начала пандемии в Псковской области проведено 9901 исследование на коронавирус (суточный прирост +366).
Статистика распространения инфекции по районам выглядит следующим образом:
Псков – 61 (+4)
Островский район – 23 (+2)
Новосокольнический район - 22
Великие Луки – 18 (+3)
Невельский район - 16 (+8)
Гдовский район – 11
Псковский район – 10
Дедовичский район – 7
Пустошкинский район – 4
Струго-Красненский район – 4
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Печорский район – 3
Опочецкий район – 2
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район - 1
Великолукский район – 1
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район - 1
Себежский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU