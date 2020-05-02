В гдовском поселке Ямм открылся новый современный пожарный пост

2 Май 2020 2020-05-02T11:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В День пожарной охраны России, 30 апреля, на боевое дежурство заступил отряд на новом пожарном посту в поселке Ямм Гдовского района. Соответствующий приказ отдал начальник регионального управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Валерий Хахалкин, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

Новый пост обеспечивает пожарную безопасность территории в радиусе 20-ти километров, на которой проживают более 4,5 тысяч человек.

При этом в летний период население здесь значительно увеличивается, в том числе и из-за функционирования трех детских оздоровительных лагерей, а ближайшая пожарная часть располагается в 50 километрах в Гдове.

Здание пожарного поста рассчитано на два автомобиля. На его возведение в рамках региональной программы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» было выделено более 14 млн рублей из регионального бюджета. Еще около 11 млн рублей направили на закупку специализированного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU