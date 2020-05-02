В Псковской области зафиксирован второй случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ

2 Май 2020 2020-05-02T12:48:06+03:00

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В Псковской области зафиксирован второй удачный случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ — причем, речь идет о 65-летней женщине, рассказал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«У нас ещё один пациент (женщина, 65 лет), который был снят с аппарата #ИВЛ, и уже успешно дышит самостоятельно. Состояние у неё по-прежнему непростое, но большой шаг в сторону выздоровления она сделала. Спасибо нашим врачам!!!», — написал глава региона, комментируя свежую статистку по распространению COVID-19 в Псковской области по данным на 2 мая.

Напомним, о предыдущем случае было объявлено на совещании губернатора с медиками 30 апреля.

Также Михаил Ведерников отметил, что все новые случаи заражения в Новосокольническом и Невельском районах (там сейчас насчитывается по 22 и 16 случаев заражения) «относятся к строителям, которые приехали из Москвы. Контактных пациентов там нет» (напомним, после обнаружения коронавируса у большой группы киргизских строителей в Новосокольниках, больных госпитализировали, а всех остальных направили на обсервацию в закрытый сейчас оздоровительный лагерь в Невельском районе).

ИСТОЧНИК KP.RU