2020-05-02T12:48:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области зафиксирован второй случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Псковской области зафиксирован второй удачный случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ — причем, речь идет о 65-летней женщине, рассказал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«У нас ещё один пациент (женщина, 65 лет), который был снят с аппарата #ИВЛ, и уже успешно дышит самостоятельно. Состояние у неё по-прежнему непростое, но большой шаг в сторону выздоровления она сделала. Спасибо нашим врачам!!!», — написал глава региона, комментируя свежую статистку по распространению COVID-19 в Псковской области по данным на 2 мая.

Напомним, о предыдущем случае было объявлено на совещании губернатора с медиками 30 апреля.

Также Михаил Ведерников отметил, что все новые случаи заражения в Новосокольническом и Невельском районах (там сейчас насчитывается по 22 и 16 случаев заражения) «относятся к строителям, которые приехали из Москвы. Контактных пациентов там нет» (напомним, после обнаружения коронавируса у большой группы киргизских строителей в Новосокольниках, больных госпитализировали, а всех остальных направили на обсервацию в закрытый сейчас оздоровительный лагерь в Невельском районе).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковском районе полицейским пришлось стрелять по колесам Nissan Qashqai, хаотично двигавшегося по дороге (ВИДЕО)
Митрополит Тихон ответил на вопросы СМИ (ВИДЕО)
В Псковской области зафиксирован второй случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ
В гдовском поселке Ямм открылся новый современный пожарный пост
Еще 17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области
Митрополит Тихон рассказал о шантаже со стороны хакеров, взломавших его электронную почту и требовавших 10 млн рублей
У сотрудника администрации Псковской области обнаружили коронавирус
30 апреля в Псковской области 4 человека получили травмы в ДТП (ФОТО)
Губернатор поздравил жителей области с Первомаем и поблагодарил тех, кто трудится сейчас под давлением угрозы коронавируса
C мая по октябрь поезда Псков-Дно будут ходить чаще
Еще 2 человека в Псковской области вылечились от коронавируса