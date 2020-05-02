Митрополит Тихон ответил на вопросы СМИ (ВИДЕО)

2 Май 2020 2020-05-02T16:28:04+03:00

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) ответил на самые часто адресуемые ему вопросы СМИ в формате видеоответа, который разместила Псковская епархии Русской православной церкви на своей странице в YouTube.

Владыка рассказал о проведении богослужений в период пандемии, о поддержке священников и мирян во время эпидемии, о возобновлении общественных богослужений в Псковской епархии, о реставрации памятников церковной архитектуры в Псковской, об исторических парках «Россия - Моя история» во Пскове и в Москве, а также ответил на целый ряд других вопросов.

Ответы митрополита Тихона на вопросы псковских СМИ.Митрополит Тихон ответил на вопросы журналистов о проведении богослужений в период пандемии, о поддержке священников и мирян во время эпидемии, о возобновлении общественных богослужений в Псковской епархии, о реставрации памятников церковной архитектуры в Псковской, об исторических парках "Россия - Моя история" во Пскове и в Москве и на целый ряд других вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU