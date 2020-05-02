В Псковском районе полицейским пришлось стрелять по колесам Nissan Qashqai, хаотично двигавшегося по дороге (ВИДЕО)

2 Май 2020 2020-05-02T16:55:03+03:00

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В Псковском районе на дороге Псков - Писковичи 1 мая полицейским пришлось открыть огонь по колесам хаотично двигавшегося кроссовера Nissan Qashqai, так как водитель не реагировал на требования остановиться и пытался скрыться от погони.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/776754" frameborder="0"></iframe> В Псковском районе полицейским пришлось стрелять по колесам Nissan Qashqai.1 мая 2020 года в Псковском районе полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить хаотично двигавшийся по дороге Псков - Писковичи автомобиль Nissan Qashqai.! другой источник

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, при попытке оторваться от полицейской погони на большой скорости нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровья граждан, а также другим участникам дорожного движения. При каждом предупреждении через громкоговорящее устройство о том, что необходимо остановиться, водитель лишь ускорял движение.

Чтобы избежать большой беды, полицейским пришлось применить оружие. На предупредительный выстрел в воздух водитель кроссовера опять не отреагировал, и тогда инспектор ДПС уже произвел несколько выстрелов по колесам: только так беглеца удалось остановить.

За рулем «Ниссана» сидел 54-летний мужчина, от которого исходил сильный запах алкоголя. От медицинского освидетельствования на месте мужчина отказался.

В отношении злоумышленника было составлено два протокола об административных правонарушениях по ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Санкции данных статей предусматривают: ст. 12.25 КоАП РФ - наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей, а ст. 12.26 КоАП РФ - штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU