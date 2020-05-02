2020-05-02T20:24:41+03:00
Общество

Из-за коронакризиса псковская епархия отменила церковные взносы и организовала помощь священникам и сотрудников храмов

Олег Томилин
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Псковская епархия в связи с отменой богослужений на время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменила церковные взносы, которые за счет собираемых пожертвований направляли приходы на содержание епархиальных служб, помощь вдовам священников и бедным приходам, а также другие подобные нужды. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в своем видеоответе на наиболее распространенные вопросы журналистов.

«Сейчас очень сложно. Мы отменили эти взносы, за счет которых живет епархия, епархиальные службы, оказывается помощь вдовам, помощь бедным приходам… Мы справляемся. И я думаю, что или снова будут отменены [сбор взносов за май — КП-Псков] или, если богослужения возобновятся, то по мере возобновления какую-то небольшую часть мы все-таки попросим на поддержание наших проектов, — рассказал владыка. — Тем более, священники знают, мы в этот тяжелый момент тоже их поддержали. Я представляю, насколько им тяжело. Сейчас мы планируем для священников, сотрудников храмов — всем раздадим крупные продуктовые наборы, которые позволят им значительное время существовать. Им и их семьям, тем более многие из них — это прекрасные многодетные семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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