2020-05-02T20:30:53+03:00
Происшествия

В Великолукском районе самодельный трактор опрокинулся во время пахоты, тракторист госпитализирован

Олег Томилин
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Тот самый самодельный трактор.Тот самый самодельный трактор.
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1 мая в СНТ «Черёмушки» в Великолукском районе водитель самодельного трактора получил травмы в результате опрокидывания его транспортного средства.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, тракторист — мужчина 1952 года рождения — двигался на тракторе по склону и не справился с управлением, в результате чего его трактор опрокинулся.

Водитель получил ушиб грудной клетки и позвоночника, с травмами он был госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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