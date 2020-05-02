В Великолукском районе самодельный трактор опрокинулся во время пахоты, тракторист госпитализирован
Тот самый самодельный трактор.
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1 мая в СНТ «Черёмушки» в Великолукском районе водитель самодельного трактора получил травмы в результате опрокидывания его транспортного средства.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, тракторист — мужчина 1952 года рождения — двигался на тракторе по склону и не справился с управлением, в результате чего его трактор опрокинулся.
Водитель получил ушиб грудной клетки и позвоночника, с травмами он был госпитализирован в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU