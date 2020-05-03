2020-05-03T11:22:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выявленных зараженных коронавирусом в Псковской области превысило рубеж в 200 человек

Олег Томилин
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К вечеру 2 мая в Псковской области насчитывалось уже больше 200 пациентов с подтвержденным коронавирусом.К вечеру 2 мая в Псковской области насчитывалось уже больше 200 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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По данным на утро 3 мая в Псковской области число выявленных зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 201. Суточный прирост составил 7 человек.

При этом число выздоровевших и умерших не изменилось — 19 и 8 человек соответственно.

Всего с момента начала пандемии в регионе проведено 10 294 теста на коронавирус.

Также за минувшие еще один район Псковской области — Куньинский — пополнил перечень территорий, на которых были выявлены зараженные. Статистика распространения пандемии COVID-19 по муниципалитетам выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 63 (+2)

Новосокольнический район – 23 (+1)

Островский район – 23

Великие Луки – 19 (+1)

Невельский район – 16

Гдовский район – 11

Псковский район – 11 (+1)

Дедовичский район – 7

Пустошкинский район – 5 (+1)

Струго-Красненский район – 4

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Печорский район – 3

Опочецкий район – 2

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район – 1

Великолукский район – 1

Куньинский район – 1 (+1)

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район – 1

Себежский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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