Число выявленных зараженных коронавирусом в Псковской области превысило рубеж в 200 человек
По данным на утро 3 мая в Псковской области число выявленных зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 201. Суточный прирост составил 7 человек.
При этом число выздоровевших и умерших не изменилось — 19 и 8 человек соответственно.
Всего с момента начала пандемии в регионе проведено 10 294 теста на коронавирус.
Также за минувшие еще один район Псковской области — Куньинский — пополнил перечень территорий, на которых были выявлены зараженные. Статистика распространения пандемии COVID-19 по муниципалитетам выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 63 (+2)
Новосокольнический район – 23 (+1)
Островский район – 23
Великие Луки – 19 (+1)
Невельский район – 16
Гдовский район – 11
Псковский район – 11 (+1)
Дедовичский район – 7
Пустошкинский район – 5 (+1)
Струго-Красненский район – 4
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Печорский район – 3
Опочецкий район – 2
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район – 1
Великолукский район – 1
Куньинский район – 1 (+1)
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район – 1
Себежский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU