Динамика распространения пандемии коронавируса в Псковской области снизилась, выросло число успешно снятых с ИВЛ тяжелых пациентов

3 Май 2020 2020-05-03T11:31:13+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте дополнил свежую статистику по распространению коронавируса в регионе несколькими обнадеживающими цифрами.

«Динамика распространения COVID-19 в Псковской области несколько снизилась. Если на прошлой неделе было +70 новых случаев, то на этой +59. Тенденция хорошая, и она говорит об ответственном отношении большинства жителей Псковской области ко всем профилактическим мерам», — написал он.

Также губернатор рассказал, что в Псковской области уже до 4 выросло число пациентов в тяжёлом состоянии, которые были успешно сняты с искусственной вентиляции лёгких — и среди них есть мужчина 78 лет. «Искренне желаю всем скорейшего и полного выздоровления», — написал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU