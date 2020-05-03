2 мая на границах Псковской области полиция развернула 754 автомобиля
«Дачники» из Москвы и Петербурга решили массово приехать в Псковскую область на майские праздники.
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За неполный минувший день — 2 мая — полиция развернула на границах Псковской области 754 автомобиля. «Столько людей проехали зря более 500 км. Пожалуйста, берегите семейный бюджет и внимательнее относитесь к введённым на майские праздники ограничениям», — написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Жаль, что призыв не терять время и не пытаться приехать в Псковскую область без уважительной причины услышали далеко не все», — добавил он.
ИСТОЧНИК KP.RU