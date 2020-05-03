4 мая в Псковской области местами ожидаются грозы и до 20 градусов тепла

3 Май 2020 2020-05-03T21:23:39+03:00

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В понедельник, 4 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, днем местами с грозой, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается северо-восточный и северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью +3…+8 градусов Цельсия, днем +15…+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU