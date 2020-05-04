2020-05-04T09:20:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 человек, болезнь проникла еще в 2 района

Олег Томилин
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Впервые за сутки в Псковской области зарегистрировано сразу 7 выздоровевших от коронавируса.Впервые за сутки в Псковской области зарегистрировано сразу 7 выздоровевших от коронавируса.
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За минувшие сутки, 3 мая, в Псковской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 214.

При этом значительно — сразу на 7 — увеличилось число выздоровевших, общее число достигло 26. При этом число умерших не изменилось — 8.

Всего с момента начала пандемии в Псковской области было проведено 10 435 тестов на коронавирус.

Статистика распространения инфекции по муниципалитетам выглядела на вечер 3 мая следующим образом (в скобках указан прирост за сутки):

Псков – 69 (+6)

Новосокольнический район – 23

Островский район – 23

Великие Луки – 21 (+2)

Невельский район – 16

Гдовский район – 12 (+1)

Псковский район – 11

Дедовичский район – 7

Пустошкинский район – 5

Струго-Красненский район – 5 (+1)

Печорский район – 4 (+1)

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Опочецкий район – 2

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район - 1

Великолукский район – 1

Куньинский район - 1

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район - 1

Себежский район – 1

Дновский район – 1 (+1)

Усвятский района – 1 (+1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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