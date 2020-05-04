В Псковской области зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 человек, болезнь проникла еще в 2 района
За минувшие сутки, 3 мая, в Псковской области зарегистрировано еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 214.
При этом значительно — сразу на 7 — увеличилось число выздоровевших, общее число достигло 26. При этом число умерших не изменилось — 8.
Всего с момента начала пандемии в Псковской области было проведено 10 435 тестов на коронавирус.
Статистика распространения инфекции по муниципалитетам выглядела на вечер 3 мая следующим образом (в скобках указан прирост за сутки):
Псков – 69 (+6)
Новосокольнический район – 23
Островский район – 23
Великие Луки – 21 (+2)
Невельский район – 16
Гдовский район – 12 (+1)
Псковский район – 11
Дедовичский район – 7
Пустошкинский район – 5
Струго-Красненский район – 5 (+1)
Печорский район – 4 (+1)
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Опочецкий район – 2
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район - 1
Великолукский район – 1
Куньинский район - 1
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район - 1
Себежский район – 1
Дновский район – 1 (+1)
Усвятский района – 1 (+1)
ИСТОЧНИК KP.RU