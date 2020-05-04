Великолучанин в ходе ссоры ударил ножом своего оппонента
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В Великих Луках полицейские задержали ранее судимого неработающего местного жителя 1986 — его подозревают в том, что во время ссоры он ударил ножом своего 40-летнего оппонента.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту следственный отдел ОМВД по Великим Лукам возбудил уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. В ходе обыска у него изъяли орудие преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU