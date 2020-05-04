Во всех муниципалитетах Псковской области идут работы по благоустройству воинских захоронений

4 Май 2020 2020-05-04T12:58:28+03:00

К 75-летию Победы все работы на мемориалах должны быть завершены.

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В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех муниципалитетах Псковской области идут работы по приведению в порядок воинских захоронений, братских могил и памятников погибшим при защите Отечества.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, эта работа проводится усилиями органов местного самоуправления, волонтеров, организаций, предприятий и инициативных граждан.

Так, в Новосокольническом районе завершена реконструкция братской могилы по улице Урицкого.

На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату в деревнях Дубровка, Кицково и Глембочино. До Дня Победы там будет завершено и благоустройство территории.

В Великих Луках обновлены входная зона и центральный монумент братского кладбища. По всему периметру захоронения покрашено ограждение, спилены аварийные деревья и произведена формовка крон.

Основной объем денежных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений в текущем году предусмотрен федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Объем финансирования — свыше 18,6 млн рублей.

Еще одним источником финансирования ремонта захоронений стала региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», объем которой в этом году составил 6,2 млн рублей.

Всего ко Дню Победы по федеральной и региональной программам будут реконструированы около 40 воинских захоронений. Речь идет о серьезных текущих и капитальных ремонтах памятных мест. После празднования Дня Победы ремонты памятников и братских могил в муниципальных образованиях продолжат.

Серьезная работа проводится и общественными организациями. Так, с мая прошлого года Псковским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» реализуется проект «Нет забытых обелисков», который предполагает выстраивание системы шефства над всеми захоронениями, а также координационную работу по волонтерской помощи в их благоустройстве.

В прошлом году проект был признан победителем конкурса на предоставление субсидий СО НКО. В первую очередь работа проводится в 10 пилотных районах, в каждом из которых целый ряд захоронений уже приведены в порядок. От представителей 26 муниципальных образований получены данные о состоянии обелисков, братских могил и захоронений, которые позволят актуализировать и дополнить существующий реестр, а также вести планомерную работу по их благоустройству за счет привлечения внебюджетных источников финансирования

ИСТОЧНИК KP.RU