Возгорания на балконах произошли в Великих Луках и Новосокольниках
В понедельник, 4 мая, в Псковской области произошло сразу несколько возгораний на балконах жилых домов — в Новосокольниках и Великих Луках, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.
В 15:41 поступило сообщение о возгорании на балконе в Великих Луках на улице Дружбы. Там на тушение пожара было направлено 10 сотрудников ведомства на 4 единицах техники.
А в 16:44 поступило сообщение о возгорании на балконе в Новосокольниках на улице Ленинская. В этот раз возгорание тушили 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.
Сведений о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU