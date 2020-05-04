Возгорания на балконах произошли в Великих Луках и Новосокольниках

4 Май 2020 2020-05-04T23:02:19+03:00

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В понедельник, 4 мая, в Псковской области произошло сразу несколько возгораний на балконах жилых домов — в Новосокольниках и Великих Луках, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.

В 15:41 поступило сообщение о возгорании на балконе в Великих Луках на улице Дружбы. Там на тушение пожара было направлено 10 сотрудников ведомства на 4 единицах техники.

А в 16:44 поступило сообщение о возгорании на балконе в Новосокольниках на улице Ленинская. В этот раз возгорание тушили 6 пожарных при помощи 2 единиц техники.

Сведений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU