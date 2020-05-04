2020-05-04T23:09:28+03:00
Общество

5 мая в Псковской области ожидается до 19 градусов тепла, местами кратковременные дожди

Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра в Псковской области ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью +3…+8 градусов Цельсия, днем +14…+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Преступная халатность»: в Великих Луках вернувшиеся из Петербурга жители позвали к себе гостей и заразили их коронавирусом
5 мая в Псковской области ожидается до 19 градусов тепла, местами кратковременные дожди
Возгорания на балконах произошли в Великих Луках и Новосокольниках
В Старом Изборске сгорел дом на 2 семьи
Во всех муниципалитетах Псковской области идут работы по благоустройству воинских захоронений
Великолучанин в ходе ссоры ударил ножом своего оппонента
«Предупреждений больше не будет! Сразу максимальные штрафы» — губернатор предупредил нарушителей карантинного режима
В Псковской области зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 человек, болезнь проникла еще в 2 района
В Псковской области создадут единого оператора по поставке сжиженного газа населению
4 мая в Псковской области местами ожидаются грозы и до 20 градусов тепла
На Гдовской трассе фургон сбил лося, пассажир получил травмы (ФОТО)
2 мая на границах Псковской области полиция развернула 754 автомобиля
Динамика распространения пандемии коронавируса в Псковской области снизилась, выросло число успешно снятых с ИВЛ тяжелых пациентов
Число выявленных зараженных коронавирусом в Псковской области превысило рубеж в 200 человек
В Великолукском районе самодельный трактор опрокинулся во время пахоты, тракторист госпитализирован
Из-за коронакризиса псковская епархия отменила церковные взносы и организовала помощь священникам и сотрудников храмов
В Псковском районе полицейским пришлось стрелять по колесам Nissan Qashqai, хаотично двигавшегося по дороге (ВИДЕО)
Митрополит Тихон ответил на вопросы СМИ (ВИДЕО)
В Псковской области зафиксирован второй случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ
В гдовском поселке Ямм открылся новый современный пожарный пост
Еще 17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области
Митрополит Тихон рассказал о шантаже со стороны хакеров, взломавших его электронную почту и требовавших 10 млн рублей
У сотрудника администрации Псковской области обнаружили коронавирус
30 апреля в Псковской области 4 человека получили травмы в ДТП (ФОТО)
Губернатор поздравил жителей области с Первомаем и поблагодарил тех, кто трудится сейчас под давлением угрозы коронавируса
C мая по октябрь поезда Псков-Дно будут ходить чаще
Еще 2 человека в Псковской области вылечились от коронавируса