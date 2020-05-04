5 мая в Псковской области ожидается до 19 градусов тепла, местами кратковременные дожди

4 Май 2020 2020-05-04T23:09:28+03:00

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Во вторник, 5 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра в Псковской области ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью +3…+8 градусов Цельсия, днем +14…+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU