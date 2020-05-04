2020-05-04T23:31:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Преступная халатность»: в Великих Луках вернувшиеся из Петербурга жители позвали к себе гостей и заразили их коронавирусом

Олег Томилин
Поделиться:
Вечеринка в Великих Луках закончилась для некоторых ее участников госпитализацией в covid-центр.Вечеринка в Великих Луках закончилась для некоторых ее участников госпитализацией в covid-центр.
Изменить размер текста:

Администрация Великих Лук в понедельник, 4 мая, распространила обращение к жителям, в котором с сожалением констатировала, что все из «призывы к великолучанам максимально соблюдать режим самоизоляции не возымели своего действия».

Муниципальные власти напомнили, что за минувшие сутки число зараженных коронавирусом COVID 19 великолукчан увеличилось до 21. «Эта значительная цифра результат безответственного отношения к введённым ограничительным мерам. […] Очень многие жители нашего города не просто безответственно относятся к этим требованиям, но и злостно нарушают нормы санитарной безопасности в условиях пандемии, подвергая серьёзной опасности не только себя, но и свои семьи, друзей и соседей», — сказано в сообщении.

При этом приводится конкретный пример нарушения режима самоизоляции: жители «южной столицы» Псковской области, «преступно пренебрегая установленными противоэпидемиологическими нормами» отправились в Санкт-Петербург уже после введения режима повышенной готовности, связанной с распространением пандемии COVID-19, а вернувшись, игнорировали требования соблюдать режим самоизоляции. При этом они не только свободно перемещались по нашему городу, но и позвали к себе гостей. «Ни о каком соблюдении социальной дистанции или использования средств защиты речи не шло, — сказано в сообщении муниципальных властей. — Итог этой вечеринки весьма печален и опасен для каждого великолучанина без исключения – у участников данного праздника на сегодняшний день диагностирован COVID-19!»

«И что самое настораживающее: на данный момент чётко неизвестно, сколько ещё будет пострадавших от такого безответственного поведения – ведь эти великолучане, приехав в родной город, пренебрегли всеми санитарными нормами – ходили в магазины при малейшей необходимости, свободно передвигались по городу, встречались со знакомыми», — также указано в обращении.

Администрация города напоминает гражданам, что нарушение ограничительных мер и требований, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, в том числе несоблюдения режима самоизоляции, пренебрежение правил использования средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования является административным правонарушением, которое карается штрафом в размере до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Преступная халатность»: в Великих Луках вернувшиеся из Петербурга жители позвали к себе гостей и заразили их коронавирусом
5 мая в Псковской области ожидается до 19 градусов тепла, местами кратковременные дожди
Возгорания на балконах произошли в Великих Луках и Новосокольниках
В Старом Изборске сгорел дом на 2 семьи
Во всех муниципалитетах Псковской области идут работы по благоустройству воинских захоронений
Великолучанин в ходе ссоры ударил ножом своего оппонента
«Предупреждений больше не будет! Сразу максимальные штрафы» — губернатор предупредил нарушителей карантинного режима
В Псковской области зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 человек, болезнь проникла еще в 2 района
В Псковской области создадут единого оператора по поставке сжиженного газа населению
4 мая в Псковской области местами ожидаются грозы и до 20 градусов тепла
На Гдовской трассе фургон сбил лося, пассажир получил травмы (ФОТО)
2 мая на границах Псковской области полиция развернула 754 автомобиля
Динамика распространения пандемии коронавируса в Псковской области снизилась, выросло число успешно снятых с ИВЛ тяжелых пациентов
Число выявленных зараженных коронавирусом в Псковской области превысило рубеж в 200 человек
В Великолукском районе самодельный трактор опрокинулся во время пахоты, тракторист госпитализирован
Из-за коронакризиса псковская епархия отменила церковные взносы и организовала помощь священникам и сотрудников храмов
В Псковском районе полицейским пришлось стрелять по колесам Nissan Qashqai, хаотично двигавшегося по дороге (ВИДЕО)
Митрополит Тихон ответил на вопросы СМИ (ВИДЕО)
В Псковской области зафиксирован второй случай стабилизации состояния тяжелого коронавирусного пациента после применения аппарата ИВЛ
В гдовском поселке Ямм открылся новый современный пожарный пост
Еще 17 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области
Митрополит Тихон рассказал о шантаже со стороны хакеров, взломавших его электронную почту и требовавших 10 млн рублей
У сотрудника администрации Псковской области обнаружили коронавирус
30 апреля в Псковской области 4 человека получили травмы в ДТП (ФОТО)
Губернатор поздравил жителей области с Первомаем и поблагодарил тех, кто трудится сейчас под давлением угрозы коронавируса
C мая по октябрь поезда Псков-Дно будут ходить чаще
Еще 2 человека в Псковской области вылечились от коронавируса