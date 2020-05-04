«Преступная халатность»: в Великих Луках вернувшиеся из Петербурга жители позвали к себе гостей и заразили их коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T23:31:39+03:00

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Администрация Великих Лук в понедельник, 4 мая, распространила обращение к жителям, в котором с сожалением констатировала, что все из «призывы к великолучанам максимально соблюдать режим самоизоляции не возымели своего действия».

Муниципальные власти напомнили, что за минувшие сутки число зараженных коронавирусом COVID 19 великолукчан увеличилось до 21. «Эта значительная цифра результат безответственного отношения к введённым ограничительным мерам. […] Очень многие жители нашего города не просто безответственно относятся к этим требованиям, но и злостно нарушают нормы санитарной безопасности в условиях пандемии, подвергая серьёзной опасности не только себя, но и свои семьи, друзей и соседей», — сказано в сообщении.

При этом приводится конкретный пример нарушения режима самоизоляции: жители «южной столицы» Псковской области, «преступно пренебрегая установленными противоэпидемиологическими нормами» отправились в Санкт-Петербург уже после введения режима повышенной готовности, связанной с распространением пандемии COVID-19, а вернувшись, игнорировали требования соблюдать режим самоизоляции. При этом они не только свободно перемещались по нашему городу, но и позвали к себе гостей. «Ни о каком соблюдении социальной дистанции или использования средств защиты речи не шло, — сказано в сообщении муниципальных властей. — Итог этой вечеринки весьма печален и опасен для каждого великолучанина без исключения – у участников данного праздника на сегодняшний день диагностирован COVID-19!»

«И что самое настораживающее: на данный момент чётко неизвестно, сколько ещё будет пострадавших от такого безответственного поведения – ведь эти великолучане, приехав в родной город, пренебрегли всеми санитарными нормами – ходили в магазины при малейшей необходимости, свободно передвигались по городу, встречались со знакомыми», — также указано в обращении.

Администрация города напоминает гражданам, что нарушение ограничительных мер и требований, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, в том числе несоблюдения режима самоизоляции, пренебрежение правил использования средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования является административным правонарушением, которое карается штрафом в размере до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU