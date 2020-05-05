Еще 6 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области, зарегистрировано 12 новых заражений
За минувшие сутки в Псковской области на 6 — до 32 — увеличилось число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом число новых выявленных заражений увеличилось на 12 и достигло 226. Число умерших вновь не изменилось и осталось на уровне 8 человек. Всего по данным на утро 5 мая с момента начала пандемии в области было проведено 10 960 тестов на коронавирус.
Статистика распределения пандемии в муниципалитетах выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 73 (+4);
Островский район – 27 (+4);
Новосокольнический район – 23;
Великие Луки – 21;
Невельский район - 16;
Гдовский район – 14 (+2);
Псковский район – 13 (+2);
Дедовичский районем – 7;
Пустошкинский район – 5;
Струго-Красненский район – 5;
Печорский район – 4;
Красногородский район – 3;
Новоржевский район – 3;
Опочецкий район – 2;
Пыталовский район – 2;
Бежаницкий район – 1;
Великолукский район – 1;
Дновский район – 1;
Куньинский район – 1;
Плюсский район – 1;
Пушкиногорский район – 1;
Себежский район – 1;
Усвятский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU