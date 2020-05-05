2020-05-05T10:54:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 6 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области, зарегистрировано 12 новых заражений

Олег Томилин
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Уже 32 человека в Псковской области выздоровели от коронавируса.Уже 32 человека в Псковской области выздоровели от коронавируса.
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За минувшие сутки в Псковской области на 6 — до 32 — увеличилось число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом число новых выявленных заражений увеличилось на 12 и достигло 226. Число умерших вновь не изменилось и осталось на уровне 8 человек. Всего по данным на утро 5 мая с момента начала пандемии в области было проведено 10 960 тестов на коронавирус.

Статистика распределения пандемии в муниципалитетах выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 73 (+4);

Островский район – 27 (+4);

Новосокольнический район – 23;

Великие Луки – 21;

Невельский район - 16;

Гдовский район – 14 (+2);

Псковский район – 13 (+2);

Дедовичский районем – 7;

Пустошкинский район – 5;

Струго-Красненский район – 5;

Печорский район – 4;

Красногородский район – 3;

Новоржевский район – 3;

Опочецкий район – 2;

Пыталовский район – 2;

Бежаницкий район – 1;

Великолукский район – 1;

Дновский район – 1;

Куньинский район – 1;

Плюсский район – 1;

Пушкиногорский район – 1;

Себежский район – 1;

Усвятский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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