В Псковской области начался этап преимущественно бытового распространения коронавируса - Михаил Ведерников

5 Май 2020 2020-05-05T11:35:34+03:00

Во время бытового этапа распространения коронавируса количество заболевших может начать расти в арифметической прогрессии, если люди не будут соблюдать ограничительные меры и правила гигиены.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя в своем инстаграм-аккаунте свежую статистику по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил, что регион успешно прошел первые два этапа распространения инфекции: «Мы справились с привозными случаями, и что самое главное – получилось локализовать все возникшие за последние месяцы очаги заболевания».

«Начался новый этап, когда в основном мы имеем дело с бытовым распространением COVID-19, — добавил глава региона. — Если люди массово выходят на улицу, собираются в общественных местах, не соблюдают меры безопасности, инфицирование происходит бесконтрольно. Практически невозможно вычислить контактную группу, найти и изолировать источник заболевания. ЦИФРЫ БУДУТ РАСТИ В АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ!!! Нужно понимать, что потенциального носителя крайне сложно определить, когда люди заражаются от поручней на мостах, в парках, в общественных местах, от контактов в магазинах. Начался самый сложный этап, когда риски поддаются контролю исключительно при условии соблюдения жителями всех рекомендаций».

В связи с этим губернатор еще раз призвал граждан соблюдать все профилактические меры, оставаться бдительными и не обманываться текущей статистикой в Псковской области на фоне других субъектов.

«Нам удалось избежать негативного сценария. Пока... Сейчас мы идём лучше прогнозов. Но, баланс остаётся очень хрупким. Прошу вас, не усугубляйте, не рушьте его», — призвал людей Михаил Ведерников, и отметил, что сегодня, 5 мая, на заседании регионального оперативного штаба будет обсуждаться снятие ряда ограничительных мер. «Но, это будет большой аванс дисциплинированности, осторожности и здравому смыслу», — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU