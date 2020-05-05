Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 250 человек

5 Май 2020 2020-05-05T15:16:08+03:00

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По данным на 14:00 5 мая в Псковской области число заболевших коронавирусной инфекцией составило 252 человек, сообщил сегодня на заседании регионального оперативного штаба губернатор Михаил Ведерников.

Отметим, при этом еще утром официальный региональный канал по ситуации с распространением пандемии сообщал о 226 зараженных, а сутками ранее называлась цифры 214 зараженных. Таким образом, за полтора дня в регионе прибавилось 38 инфицированных.

Между тем, глава региона заявил, что эти цифры «ниже негативного сценария, который мы просчитывали», однако, по его словам, реальная картинка будет видна через неделю, когда будут выявлены люди, заболевшие на майские праздники.

В свою очередь главный санитарный врач региона, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил, что анализ позволяет сделать вывод о снижении темпов распространения коронавируса в Псковской области.

Кроме того, он отметил, что «уровень заболеваемости в Псковской области по сравнению с соседями существенно ниже», поэтому важно сохранять карантинные посты на рубежах области, на вокзалах, на границах муниципалитетов.

«Начались госпитализации из сельских населенных пунктов, чего раньше не было. Даже из тихих районов, где раньше случаев не выявлялось», — отметил Александр Нестерук и связал эти факты как раз с приездом в область столичных дачников.

ИСТОЧНИК KP.RU