2020-05-05T15:53:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор распорядился подготовить еще 300 коек для коронавирусных пациентов

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 мая, на заседании регионального оперативного штаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 распорядился открыть еще 300 коек для инфицированных пациентов, чтобы довести их общее число до 900.

Такая цифра выбрана исходя из того, что актуальное число граждан на территории региона — с учетом прибывших столичных дачников — областные власти оценивают в 900 тысяч человек (при официальном населении 626 тысячью человек), а койки для covid-пациентов разворачивают из расчетом 1 на 1000 жителей.

При этом руководитель Псковоблздрава Марина Гаращенко сообщила, что практически половина из уже развернутых в регионе 600 коек уже используется.

Помимо этого, руководитель областного комитета по здравоохранению рассказала, что в Псковской области зарегистрировано уже 4 случая, когда пациенты с коронавирусом были успешно сняты с аппаратов ИВЛ, кроме того, за неделю число выздоровевших увеличилось вдвое. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются 3 коронавирусных пациента.

Также Марина Гаращенко сообщила, что завтра в Псковской городской больнице, превращенной в местный covid-центр, будет запущен после ремонт аппарат КТ, не работавший около года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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