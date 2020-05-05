2020-05-05T21:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области разрешили посещение кладбищ, ввели перчаточный режим и не согласовали возобновление богослужений из-за инцидента в Пушкинских Горах

Олег Томилин
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Особых послаблений в карантинном режиме пока нет - ни цифры статистики, ни наплыв столичных дачников делать этого пока не позволяют.Особых послаблений в карантинном режиме пока нет - ни цифры статистики, ни наплыв столичных дачников делать этого пока не позволяют.
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Сегодня по итогам заседания регионального оперативного штаба по ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Псковской области были сняты некоторые ограничительные профилактические меры, но добавились и новые.

Так, был отменен запрет на посещение кладбищ, однако ожидавшееся разрешение на возобновление церковных служб на прихрамовой территории с участием прихожан (при соблюдении социальной дистанции) дано не было — все из-за того, что в период действия запрета массовую службу с участием прихожан допустили в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Вернутся к обсуждению этого вопроса после 12 мая.

Также до 12 мая продолжит действовать запрет на посещение общественных пространств, в том числе набережных и парков, для занятий спортом и прогулок с детьми.

Разрешат и работу непродовольственных магазинов, расположенных в отдельных помещениях (не в торговых центрах).

Наконец, к обязательному «масочному» режиму добавляется «перчаточный»: теперь при посещении мест массового скопление людей нужно надевать не только медицинскую или гигиеническую маску, но и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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