6 мая в Псковской области ожидаются кратковременные дожди и до 16 градусов тепла

5 Май 2020 2020-05-05T20:16:03+03:00

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В среду, 6 мая, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами кратковременные дожди, а также низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по области: ночью +3…+8 градусов Цельсия, днем +11…+16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU