2020-05-06T09:45:29+03:00
Экономика

C сегодняшнего дня в Псковской области отменен запрет на работу для ряда организаций

Олег Томилин
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В магазинах покупатели теперь должны быть в перчатках, а на входе должны быть санитайзеры.В магазинах покупатели теперь должны быть в перчатках, а на входе должны быть санитайзеры.
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С сегодняшнего дня, 6 мая, указом губернатора Псковской области снят ряд ранее введенных ограничений, связанных с распространением в регионе коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Так, расширен перечень объектов розничной торговли, которые могут возобновить работу. Речь идет о магазинах, имеющих отдельный вход с улицы и реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости. А сам перечень дополнен пунктом «искусственные цветы», которые с 6 мая также разрешены к продаже.

Указом добавлены и новые требования, которые в обязательном порядке вместе с санитарно-противоэпидемическими мероприятиями должны выполняться торговыми точками, чья деятельность разрешена. Среди них — обязательное нахождение в магазинах не только в масках и респираторах, но и перчатках. Кроме того, в торговых залах должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Примерка одежды — запрещена, а все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

Постановлением Администрации области в перечень организаций, которые не подпадают под действие Указа Президента о нерабочих днях, внесены компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

К работе смогут вернуться компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала. Обязательное условие — работа по предварительной записи с одновременным нахождением во всех помещениях не более 4-х человек.

Также с 6 мая разрешена и работа стоматологических клиник, при условии оказания услуг по предварительной записи, с соблюдением пациентами социального дистанцирования. Клиенты таких медицинских компаний должны находиться в перчатках и в масках (кроме времени непосредственного оказания стоматологических услуг).

Наконец, с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ.

Новый указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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