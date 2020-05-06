За первые 4 майских дня в Псковской области задержали 50 пьяных водителей

6 Май 2020 2020-05-06T09:53:35+03:00

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Только за 4 первых майских дня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Псковской области 50 водителей транспортных средств, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

В связи с этим полиция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное же управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU