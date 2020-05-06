2020-05-06T10:36:44+03:00
Происшествия

В Великих Луках, Порхове и Печорском районе жители попались на фиктивной регистрации иностранцев

Олег Томилин
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В нескольких муниципалитетах Псковской области полиция выявила случая фиктивной регистрации иностранцев.

В Великих Луках женщина 1958 года рождения, проживающая в доме по улице Сотова, осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь. Женщина дала признательные показания.

В деревне Новый Изборск Печорского района в квартире дома по улице Октябрьской 65-летняя пенсионерка осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан.

А в городе Порхове в квартире дома по улице Красноармейской 32-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Азербайджан.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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