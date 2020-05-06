Эксперты назвали 5 главных событий апреля в Псковской области

6 Май 2020 2020-05-06T10:44:57+03:00

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«Псковское агентство информации» опубликовало очередной рейтинг главных событий в Псковской области за минувший месяц, составленный на основе опроса экспертов в различных областях - представителей общественных организаций и парламентских партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналистов, представителей научных и образовательных кругов региона.

В апреле эксперты включили в ТОМ-5 событий ограничение проезда между муниципалитетами и въезда в саму Псковскую область, повышение зарплат медикам, борющимся с коронавирусом CODIV-19, временный запрет работы «наливаек» (еще до вступления в силу федерального закона), перепрофилирования ряда псковских и великолукских предприятий на выпуск гигиенических и медицинских масок, а также отмена авиарейсов в Москву и сокращение поездов «Ласточка» в Петербург.

Места с 6 по 10 эксперты распределили между следующими событиями: переход власти на дистанционные формы работы, критика Михаилом Ведерниковым подчиненных за плохую работу по исполнению нацпроектов, известие об отставке прокурора области Сергея Белова, начала ремонта дорог по нацпроекту и анонсирование разработки программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от коронакризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU