18 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области за сутки

6 Май 2020 2020-05-06T10:55:27+03:00

Очаг инфекции в Островской ЦРБ привел к тому, что муниципалитет теперь всего вдвое отстает по числу зараженных от областного центра.

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки, 5 мая, в Псковской области зарегистрировано 18 случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных с момента начала пандемии достигло 244. Кроме того, еще 2 пациента выздоровели — число таких людей достигло 34. Количество умерших не изменилось и по прежнему равно 8.

За все время пандемии жителям Псковской области было сделано 11 342 теста на коронавирус.

Статистика распространения заболевания по муниципалитетам выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 75 (+2)

Островский район – 35 (+8)

Великие Луки – 23 (+2)

Новосокольнический район – 23

Псковский район – 17 (+4)

Невельский район – 16

Гдовский район – 14

Дедовичский район – 7

Печорский район – 5 (+1)

Пустошкинский район – 5

Струго-Красненский район – 5

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Опочецкий район – 3 (+1)

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район – 1

Великолукский район – 1

Дновский район – 1

Куньинский район – 1

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район – 1

Себежский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU