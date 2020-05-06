18 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области за сутки
За минувшие сутки, 5 мая, в Псковской области зарегистрировано 18 случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число инфицированных с момента начала пандемии достигло 244. Кроме того, еще 2 пациента выздоровели — число таких людей достигло 34. Количество умерших не изменилось и по прежнему равно 8.
За все время пандемии жителям Псковской области было сделано 11 342 теста на коронавирус.
Статистика распространения заболевания по муниципалитетам выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 75 (+2)
Островский район – 35 (+8)
Великие Луки – 23 (+2)
Новосокольнический район – 23
Псковский район – 17 (+4)
Невельский район – 16
Гдовский район – 14
Дедовичский район – 7
Печорский район – 5 (+1)
Пустошкинский район – 5
Струго-Красненский район – 5
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Опочецкий район – 3 (+1)
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район – 1
Великолукский район – 1
Дновский район – 1
Куньинский район – 1
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район – 1
Себежский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU