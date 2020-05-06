2020-05-06T11:32:45+03:00
Происшествия

Гранаты и минометные мины изъяли сотрудники угрозыска у жителя Пскова

Олег Томилин
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Сотрудники угрозыска областного УМВД и УМВД по городу Пскову в результате оперативно-розыскных мероприятий 29 апреля обнаружили в одном из гаражных кооперативов областного центра и изъяли у псковича 1968 года рождения незаконно хранившиеся боеприпасы периода Великой Отечественной войны.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, у псковича изъяли ручную осколочную гранату РГД, 5 гранат Ф-1, а также 2 минометные мины калибра 82 миллиметра.

Эксперты дали заключения на изъятые боеприпасы. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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