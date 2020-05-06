На улице Гагарина в Пскове уложили верхний слой асфальта
На улице Гагарина в Пскове дорожные рабочие уложили верхний слой асфальта, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Подрядчик использовал асфальтобетонную смесь марки А1 с высоким содержанием щебня. Всего на участок понадобилось около 550 тонн асфальта.
Следующим этапом работ на объекте станет ремонт съездов. В завершение — установка дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.
В этом году улицу Гагарина отремонтируют от пересечения с улицей Бастионной до Октябрьского проспекта. Участок от Бастионной до Яна Фабрициуса включен в капремонт улицы Яна Фабрициуса (от Металлистов до Вокзальной).
ИСТОЧНИК KP.RU