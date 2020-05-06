На время дорожных работ изменяется маршрут автобуса № 14 в Пскове

6 Май 2020 2020-05-06T12:01:40+03:00

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В Пскове на период ремонта перекрестка улиц Максим Горького и Рижского проспекта с 16:00 4 мая изменился маршрут движения автобуса №14, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Движение автобусов будет осуществляться по улице Петровской.

При следовании в сторону улицы Рокоссовского вводится временная остановка напротив храма Жен Мироносиц.

ИСТОЧНИК KP.RU