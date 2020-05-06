2020-05-06T12:55:15+03:00
Общество

7 мая в Псковской области ожидается до 16 градусов тепла и переменная облачность без осадков

Олег Томилин
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В четверг, 7 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также ожидается северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по области: ночью +2…+7 градусов Цельсия, днем +11…+16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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