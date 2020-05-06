7 мая в Псковской области ожидается до 16 градусов тепла и переменная облачность без осадков
Изменить размер текста:
В четверг, 7 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков и низкое атмосферное давление, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также ожидается северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура по области: ночью +2…+7 градусов Цельсия, днем +11…+16 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU