На въезде в Псков «Лада Калина» перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi

6 Май 2020 2020-05-06T13:21:08+03:00

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Сегодня, 6 мая, около 9:50 на въезде в Псков по Рижской трассе — возле поворота на Родину и ТРЦ Fjord Plaza (формально — на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Завеличенской волости Псковского района) — произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ.

Как сообщают очевидцы происшествия в соцсетях, столкнулись автомобили «Лада Калина» и Mitsubishi. Все участники ДТП остались живы, но при этом «Лада» от столкновения перевернулась на крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU