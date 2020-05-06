Прокуратура обязала устранить нарушения при реконструкции остановки в селе Родовое Палкинского района, из-за которых затапливало жилой дом

6 Май 2020 2020-05-06T13:55:45+03:00

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Прокуратура Палкинского района в защиту прав ветерана труда, жительницы села Родовое вынесла представление в адрес руководства ГБУ ПО «Псковавтодор» с требованием устранить нарушения, допущенные при обустройстве автобусной остановки на участке автомобильной дороги «Грибули - Родовое», из-за которых дом заявительницы во время дождя затапливало.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном надзорном ведомстве, причиной подтопления дома и придомовой территории было то, что водоотводная канава при обустройстве остановки не была оборудована.

Кроме того, имеющаяся водоотводная канава, расположенная на том же участке автомобильной дороги, была засорена и заросла кустарниковой растительностью, в связи с чем функции по водоотведению не выполняла.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя ГБУ ПО «Псковавтодор» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений взяты прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU