Театрально-концертная дирекция Псковской области примет участие в народной акции «Окно Победы» и призывает к этому псковичей

6 Май 2020 2020-05-06T14:04:13+03:00

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Театрально-концертная дирекция Псковской области в День Победы присоединиться к Всероссийской музыкальной акции «Окно Победы», и призывает сделать то же самое псковичей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе дирекции, 9 мая 19:01 мск — сразу после минуты молчания — участники музыкального флешмоба по всей стране из открытых окон и с балконов исполнят произведение Давида Тухманова «День Победы».

Напомним, что народная музыкальная акция «Окно Победы» в этом году проводится по инициативе ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова.

Чтобы поддержать музыкальный марафон «Окно Победы», граждане могут снять видеоролик с песней в своем исполнении и разместить его в соцсетях с хэштэгом #окноПобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU