Театрально-концертная дирекция Псковской области примет участие в народной акции «Окно Победы» и призывает к этому псковичей
Театрально-концертная дирекция Псковской области в День Победы присоединиться к Всероссийской музыкальной акции «Окно Победы», и призывает сделать то же самое псковичей.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе дирекции, 9 мая 19:01 мск — сразу после минуты молчания — участники музыкального флешмоба по всей стране из открытых окон и с балконов исполнят произведение Давида Тухманова «День Победы».
Напомним, что народная музыкальная акция «Окно Победы» в этом году проводится по инициативе ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова.
Чтобы поддержать музыкальный марафон «Окно Победы», граждане могут снять видеоролик с песней в своем исполнении и разместить его в соцсетях с хэштэгом #окноПобеды.
ИСТОЧНИК KP.RU