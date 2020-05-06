2020-05-06T14:44:28+03:00
Звезды

Модернизация библиотек по нацпроекту «Культура» идет в Пскове, Порхове и Острове

Олег Томилин
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Обновленные библиотеки откроются в начале осени.Обновленные библиотеки откроются в начале осени.
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В Пскове, Острове и Порхове в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» идут работы по модернизации библиотек и преобразованию их в модельные, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Это позволит создать на базе библиотек коммуникационные центры, объединяющие в себе информационные и культурные площадки. Учреждения оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. На эти цели районные библиотеки Острова и Порхова получили по 10 млн рублей, универсальная библиотека «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово в Пскове — 5 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Дополнительно из областного бюджета каждое из учреждений получит по 500 тысяч рублей, которые будут направлены на обновление книжного фонда.

Так, например, в Порховской районной библиотеке в настоящее время ведутся работы по замене внутренних электросетей. Затем подрядчик приступит к выполнению косметического ремонта некоторых помещений, возведению многофункционального подиума в читальном зале.

Районная библиотека также уже приобрела порядка 7 тысяч различных книг.

«Наши постоянные читатели будут очень рады новым книгам и свежей обстановке, а благодаря появлению в залах нового телевизора, компьютеров, интерактивных глобусов и прочего оборудования мы очень надеемся привлечь к нам новых посетителей», — отметила директор учреждения Светлана Петрова. Она добавила, что все средства, которые удается сэкономить на проведении аукционов, будут направлены на покупку дополнительного оборудования и мебели.

В Островской районной библиотеке и в городской библиотеке в Любятово тоже идут активные ремонтные работы.

После их завершения учреждения будут укомплектованы мебелью, компьютерами и книгами. Кроме того, в Островской библиотеке появится звукозаписывающее оборудование и специализированный стол для песочной анимации.

Добавим, что в рамках нацпроекта сотрудники данных модернизируемых библиотек прошли курсы повышения квалификации. Открытие обновленных модельных библиотек запланировано на начало осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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