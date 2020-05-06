Осталось несколько часов до окончания приема заявок на областной конкурс поздравлений «Спасибо деду за Победу!»

6 Май 2020 2020-05-06T14:49:09+03:00

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Псковский областной центр народного творчества совместно с культурно-досуговыми учреждениями муниципальных образований сегодня, 6 мая, завершает прием заявок на участие в областной акции «Спасибо деду за Победу!».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» пресс-службе областной администрации, эта акция — народное слово благодарности героям-землякам, ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто воевал в действующей армии, партизанских отрядах, трудился в тылу, всем, кто погиб на полях сражений.

Акция проводится в форме конкурса слоганов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, своим родственникам. На конкурс принимаются слоганы, четверостишия, слова поздравления и т. д.

Лучшие слоганы будут предложены для размещения на баннерах, афишах, флаерах, открытках и использованы при оформлении праздничных территорий с указанием имени автора и его места проживания.

В акции могут принять участие жители области без возрастных ограничений. Возможно коллективное участие — творческого коллектива, семьи, группы друзей и т. д.

В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора (или название коллектива), возраст, адрес, контактный телефон.

Заявки принимаются до 6 мая включительно по электронной почте: nartvor@ocntpskov.ru, а также в группах «ВКонтакте» Псковского областного центра народного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU