2020-05-06T14:49:09+03:00
Звезды

Осталось несколько часов до окончания приема заявок на областной конкурс поздравлений «Спасибо деду за Победу!»

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Псковский областной центр народного творчества совместно с культурно-досуговыми учреждениями муниципальных образований сегодня, 6 мая, завершает прием заявок на участие в областной акции «Спасибо деду за Победу!».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» пресс-службе областной администрации, эта акция — народное слово благодарности героям-землякам, ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто воевал в действующей армии, партизанских отрядах, трудился в тылу, всем, кто погиб на полях сражений.

Акция проводится в форме конкурса слоганов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, своим родственникам. На конкурс принимаются слоганы, четверостишия, слова поздравления и т. д.

Лучшие слоганы будут предложены для размещения на баннерах, афишах, флаерах, открытках и использованы при оформлении праздничных территорий с указанием имени автора и его места проживания.

В акции могут принять участие жители области без возрастных ограничений. Возможно коллективное участие — творческого коллектива, семьи, группы друзей и т. д.

В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора (или название коллектива), возраст, адрес, контактный телефон.

Заявки принимаются до 6 мая включительно по электронной почте: nartvor@ocntpskov.ru, а также в группах «ВКонтакте» Псковского областного центра народного творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковская область примет участие в 30 онлайн-акциях к 75-летию Победы
В Пскове до 23 мая закроют для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького
Сотрудники ГАИ задержали в Псковской области пьяных водителей-рецедивистов на Audi, Москвиче-412 и мопеде
Великолучанка лишилась 330 тысяч рублей, решив помочь лже-однокласснику
Осталось несколько часов до окончания приема заявок на областной конкурс поздравлений «Спасибо деду за Победу!»
Модернизация библиотек по нацпроекту «Культура» идет в Пскове, Порхове и Острове
Театрально-концертная дирекция Псковской области примет участие в народной акции «Окно Победы» и призывает к этому псковичей
Прокуратура обязала устранить нарушения при реконструкции остановки в селе Родовое Палкинского района, из-за которых затапливало жилой дом
Прокуратура обнаружила в двух псковских колониях отсутствие доступной среды для инвалидов
На въезде в Псков «Лада Калина» перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi
На въезде в Псков «Лада Калина» перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi
В бежаницкой деревни Цевло произошел пожар в квартире
7 мая в Псковской области ожидается до 16 градусов тепла и переменная облачность без осадков
На время дорожных работ изменяется маршрут автобуса № 14 в Пскове
На улице Гагарина в Пскове уложили верхний слой асфальта