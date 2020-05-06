Великолучанка лишилась 330 тысяч рублей, решив помочь лже-однокласснику

6 Май 2020 2020-05-06T16:46:57+03:00

Еженедельно жители области лишаются сотен тысяч и миллионов рублей из-за своей доверчивости. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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За первые майские дни телефонные мошенники украли у жителей Псковской области совокупно более 1 млн рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД

Так, четырем жителям Пскова, Великих Лук, Себежа и Бежаниц в период с 1 по 5 мая звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег они завладели их денежными средствами в общей сложности на сумму более 280 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых по данным фактам расследований.

Еще 2 псковички и 2 жителей города Великих Лук и Опочки после «знакомства» с мошенниками не досчитались около 800 тысяч рублей. Причем, при общении с ними нечистые на руку лица использовали разные предлоги — кто-то предложил продать дизельное топливо, кто-то щенков или изъявил желание приобрести шубу.

А к 32-летней великолучанке в социальных сетях под видом одноклассника обратился незнакомец, который под предлогом, якобы, оплаты таможенной пошлины за оформление посылки из-за рубежа завладел деньгами горожанки в сумме 330 тысяч рублей. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU