2020-05-06T16:46:57+03:00
Происшествия

Великолучанка лишилась 330 тысяч рублей, решив помочь лже-однокласснику

Олег Томилин
Поделиться:
Еженедельно жители области лишаются сотен тысяч и миллионов рублей из-за своей доверчивости.Еженедельно жители области лишаются сотен тысяч и миллионов рублей из-за своей доверчивости.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

За первые майские дни телефонные мошенники украли у жителей Псковской области совокупно более 1 млн рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД

Так, четырем жителям Пскова, Великих Лук, Себежа и Бежаниц в период с 1 по 5 мая звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег они завладели их денежными средствами в общей сложности на сумму более 280 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых по данным фактам расследований.

Еще 2 псковички и 2 жителей города Великих Лук и Опочки после «знакомства» с мошенниками не досчитались около 800 тысяч рублей. Причем, при общении с ними нечистые на руку лица использовали разные предлоги — кто-то предложил продать дизельное топливо, кто-то щенков или изъявил желание приобрести шубу.

А к 32-летней великолучанке в социальных сетях под видом одноклассника обратился незнакомец, который под предлогом, якобы, оплаты таможенной пошлины за оформление посылки из-за рубежа завладел деньгами горожанки в сумме 330 тысяч рублей. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковская область примет участие в 30 онлайн-акциях к 75-летию Победы
В Пскове до 23 мая закроют для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького
Сотрудники ГАИ задержали в Псковской области пьяных водителей-рецедивистов на Audi, Москвиче-412 и мопеде
Великолучанка лишилась 330 тысяч рублей, решив помочь лже-однокласснику
Осталось несколько часов до окончания приема заявок на областной конкурс поздравлений «Спасибо деду за Победу!»
Модернизация библиотек по нацпроекту «Культура» идет в Пскове, Порхове и Острове
Театрально-концертная дирекция Псковской области примет участие в народной акции «Окно Победы» и призывает к этому псковичей
Прокуратура обязала устранить нарушения при реконструкции остановки в селе Родовое Палкинского района, из-за которых затапливало жилой дом
Прокуратура обнаружила в двух псковских колониях отсутствие доступной среды для инвалидов
На въезде в Псков «Лада Калина» перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi
На въезде в Псков «Лада Калина» перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi
В бежаницкой деревни Цевло произошел пожар в квартире
7 мая в Псковской области ожидается до 16 градусов тепла и переменная облачность без осадков
На время дорожных работ изменяется маршрут автобуса № 14 в Пскове
На улице Гагарина в Пскове уложили верхний слой асфальта