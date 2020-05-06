2020-05-06T16:58:00+03:00
Общество

В Пскове до 23 мая закроют для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького

Олег Томилин
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В связи с проведением работ по реконструкции Рижского проспекта с 8:00 7 мая до 23:59 22 мая будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Максима Горького от пересечения с Рижским проспектом в сторону Комсомольской площади. В качестве объезда определена улица Петровская, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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