2020-05-06T17:53:35+03:00
Общество

Псковская область примет участие в 30 онлайн-акциях к 75-летию Победы

Олег Томилин
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Михаил Ведерников отметил хороший охват сообщений обо всех онлайн-акцией в регионе к Дню Победы в специально созданной группе «Вконтакте».Михаил Ведерников отметил хороший охват сообщений обо всех онлайн-акцией в регионе к Дню Победы в специально созданной группе «Вконтакте».
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Псковская область примет участие в 30-ти федеральных и региональных патриотических акциях и проектах, которые из-за коронавируса пройдут в онлайн-формате, заявил сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы губернатор Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Приятно отметить, какой масштаб приобретает проведение виртуальных памятных акций. Сегодня уже на всех возможных ресурсах идет активная информационная кампания, и охват публикаций действительно очень высокий. Хочу поблагодарить за это средства массовой информации, в частности наши районные газеты», — отметил глава региона.

Он также напомнил, что создана официальная группа в социальной сети «Вконтакте» под названием «Мы помним! Мы гордимся!». Там размещена информация обо всех акциях, к примеру «Бессмертный полк дома», «Фонарики Победы», «Окна Победы» и другие, и правилах участия в них. В сообществе на данный момент опубликовано около 60 постов, собравших более 500 тысяч просмотров.

Кроме того губернатор отметил активность местных музеев в подготовке празднования, в частности Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Его специалисты за последнее время подготовили ряд виртуальных экскурсий, в том числе и о Великой Отечественной войне («О тех, кто Родину защищал»).

Наконец, Михаил Ведерников распорядился максимально широко распространить в СМИ и соцсетях итоговую программу мероприятий после внесения в нее всех необходимых корректировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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