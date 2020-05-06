2020-05-06T17:59:38+03:00
Общество

Все ранее запланированные очные мероприятия к Дню Победы в Псковской области пройдут после снятия карантина

Олег Томилин
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В Псковской области все ранее запланированные очные мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в обязательном порядке будут проведены после стабилизации эпидемиологической ситуации, заявил сегодня на заседании соответствующего оргкомитета губернатор Псковской области Михаил Ведерников

В связи с этим он заявил, что «основная работа по подготовке к непосредственному празднованию 75-летия Победы, безусловно, еще впереди», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации.

Также на заседании глава региона акцентировал внимание на раздаче порядка 10 тысяч продуктовых наборов ветеранам, на закупку которых из регионального бюджета было выделено более 13 млн рублей. «Прошу воздержаться от личного поздравления ветеранов, все должно проходить бесконтактным способом», — обратился он с просьбой к главам муниципалитетов.

Обсуждалось на совещании и украшение населенных пунктов к 9 мая. С докладами по данному вопросу выступили руководители Пскова, Великих Лук и Островского района.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что в областной столице на центральных улицах будут вывешены более 1,6 тысяч государственных флагов и копий Знамени Победы, на центральных улицах города будет звучать музыка, согласованы маршруты движения автомобильных групп, организованных военнослужащими Псковской дивизии, которые будут исполнять песни военных лет, проезжая по адресам проживания ветеранов. В преддверии праздника, 7 мая, улицы Пскова и остановочные комплексы будут обработаны дезинфицирующими растворами.

В Великих Луках также продолжается украшение города к празднику. Руководитель городской администрации Любовь Романова рассказала, что в городе планируются возложения к памятникам и воинским захоронениям, а с песнями военных лет по улицам будут двигаться две автомобильные группы.

А в Островском районе будет проведен воздушный парад: над районным центром пройдут три пары боевых вертолетов. Дмитрий Быстров дополнительно подчеркнул, что на территории муниципалитета продолжается работа по приведению в порядок воинских захоронений, которую планируется завершить к памятной дате.

Губернатор еще раз подчеркнул необходимость соблюдения всех эпидемиологических предписаний при организации и проведении «нецифровых» мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Все ранее запланированные очные мероприятия к Дню Победы в Псковской области пройдут после снятия карантина
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