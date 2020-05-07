На псковской объездной столкнулись два «Логана», пострадала женщина
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В среду, 6 мая, около 19:20 на 10 км Северного обхода Пскова — между Гдовсим и Ваулиногорским шоссе — столкнуилсь два автомобиля Renault Logan.
Белый Renault Logan протаранил красный, в результате чего тот в кювет и перевернулся, сообщает «Псковское агентство информации».
По словам женщины, управлявшей белым Renault Logan, она намеревалась повернуть с главной дороги свернуть в сторону Пскова, а водитель красного автомобиля в это время двигался по главной дороге.
В результате ДТП пострадала пассажирка красного Logan. Пострадавшая была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU