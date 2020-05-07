2020-05-07T09:53:38+03:00
Происшествия

Несколько краж ноутбуков и велосипедов в муниципалитетах Псковской области раскрыли полицейские

Олег Томилин
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Полицейские в Псковской области раскрыли ряд краж имущества, произошедших в разных муниципалитетах в первые майские дни.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в Пскове днем 4 мая из квартиры дома по улице Петрова свободным доступом был похищен ноутбук и 3 серебряных подстаканника. В этой краже подозревается безработный ранее судимый мужчина 1976 года рождения. Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках из квартиры дома по улице Жукова также свободным доступом были похищены ноутбук и мобильный телефон. Причиненный ущерб превысил 18 тысяч рублей. В совершении данного противоправного деяния подозревается 43-летний безработный ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Плюсса вечером 1 мая из квартиры по улице Ленина свободным доступом похитили планшетный компьютер. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже — безработный судимый житель Плюссы 1981 года рождения. Похищенное изъято. Проводится проверка.

А в поселке Идрица Себежского района из дачного дома по улице Кирова путем срыва замка совершена кража велосипеда, инструментов и других вещей. Об этом происшествии в полицию заявила пенсионерка из Великих Лук. В результате принятых мер стражами порядка установлен 53-летний не работающий житель Себежского района, который подозревается в этом хищении. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято. Ведется следствие.

В Дедовичах из дачного дома по улице Ю. Иванова через незапертую дверь были похищены велосипед и газовый баллон. В этой краже подозревается безработный, судимый местный житель, 1973 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

В полиции добавили, что за последние дни кражи имущества были раскрыты также в Невеле, Печорах и Локне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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