26 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Псковской области, 7 человек выздоровели, инфекция попала еще в 2 района

7 Май 2020 2020-05-07T10:33:17+03:00

Только один района - Локнянский - остался в Псковской области чистым от коронавируса.

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За минувшие сутки, 6 мая, в Псковской области выявили еще 26 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 — общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 270. При этом инфекция пришла еще в 2 района — Порховский и Палкинский. Таким образом, до сих пор «чистым» от инфекции остается только Локнянский района.

Также за минувшие сутки в области зарегистрировано еще 7 случаев выздоровления коронавирусных пациентов, общее число выздоровевших достигло 41, а число умерших по прежнему равно 8.

Всего в регионе проведено 11698 исследований на коронавирус.

Статистика распределения пандемии по муниципалитетам выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирос заболевших):

Псков – 82 (+7)

Островский район – 41 (+6)

Великие Луки – 24 (+1)

Новосокольнический район – 23

Невельский район - 20 (+4)

Псковский район – 17

Гдовский район – 14

Дедовичский район – 7

Струго-Красненский район – 6 (+1)

Печорский район – 5

Пустошкинский район – 5

Опочецкий район – 4 (+1)

Великолукский район – 3 (+2)

Красногородский район – 3

Новоржевский район – 3

Порховский район - 3 (+3)

Пыталовский район – 2

Бежаницкий район – 1

Дновский район – 1

Куньинский район – 1

Палкинский район – 1 (+1)

Плюсский район – 1

Пушкиногорский район – 1

Себежский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU