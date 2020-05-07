26 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Псковской области, 7 человек выздоровели, инфекция попала еще в 2 района
За минувшие сутки, 6 мая, в Псковской области выявили еще 26 зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 — общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 270. При этом инфекция пришла еще в 2 района — Порховский и Палкинский. Таким образом, до сих пор «чистым» от инфекции остается только Локнянский района.
Также за минувшие сутки в области зарегистрировано еще 7 случаев выздоровления коронавирусных пациентов, общее число выздоровевших достигло 41, а число умерших по прежнему равно 8.
Всего в регионе проведено 11698 исследований на коронавирус.
Статистика распределения пандемии по муниципалитетам выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирос заболевших):
Псков – 82 (+7)
Островский район – 41 (+6)
Великие Луки – 24 (+1)
Новосокольнический район – 23
Невельский район - 20 (+4)
Псковский район – 17
Гдовский район – 14
Дедовичский район – 7
Струго-Красненский район – 6 (+1)
Печорский район – 5
Пустошкинский район – 5
Опочецкий район – 4 (+1)
Великолукский район – 3 (+2)
Красногородский район – 3
Новоржевский район – 3
Порховский район - 3 (+3)
Пыталовский район – 2
Бежаницкий район – 1
Дновский район – 1
Куньинский район – 1
Палкинский район – 1 (+1)
Плюсский район – 1
Пушкиногорский район – 1
Себежский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU