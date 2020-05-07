2020-05-07T10:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Решение о смягчении или ужесточении ограничений в Псковской области будут принимать через неделю — Михаил Ведерников

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 7 мая, комментируя в Instagram свежую статистику по распространению в регионе пандемии коронавируса, написал, что серьезные опасения у него вызывает падающий индекс самоизоляции псковичей. «Днём было 1,6 – 1,8 баллов. Это очень низкий показатель», — отметил глава региона.

Также он написал, что «результаты майских праздников [по заражению граждан коронавирусом] увидим в статистике через неделю. От них будем отталкиваться при принятии решений о смягчении или ужесточении действующих ограничений. Пока количество людей на улицах вызывает большую тревогу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Решение о смягчении или ужесточении ограничений в Псковской области будут принимать через неделю — Михаил Ведерников
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